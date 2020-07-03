200 тысяч рублей донской клуб заплатит за нарушение пункта, регламентирующего процедуру допуска и размещения зрителей на стадионе. Еще 80 - за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, сообщает сайт РФС.
За аналогичные нарушения "Арсенал" оштрафован в совокупности на 210 тысяч рублей.
Также на 200 тысяч за нарушения при допуске и размещении зрителей оштрафован "Сочи", 100 тысяч штрафа персонально выписаны нападающему команды Александру Кокорину.
"Ростов" оштрафован на 280 тысяч, "Сочи" - на 200, Кокорин - на 100
КДК РФС вынес наказания за нарушения регламента возобновления сезона. Самый крупный штраф среди клубов - у "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
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