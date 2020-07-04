Если в этом туре "Локомотив" потеряет очки с "Сочи", а "Зенит" одержит победу над "Краснодаром", то петербуржцы станут досрочными чемпионами.
- Мы должны смотреть на себя. Когда конкуренты теряют очки, это всегда приятно. В данном случае и "Локо", и "Краснодар" - две команды, с которыми мы ведем борьбу в чемпионате, - цитирует Семака Матч ТВ.
"Зенит" располагается на лидирующей строчке таблицы РПЛ, имея в активе 59 очков. У идущих следом "Локомотива" и "Краснодара" 48 и 45 баллов соответственно, но у "быков" есть матч в запасе.
Семак: когда конкуренты теряют очки, это всегда приятно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями перед игрой с "Краснодаром" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: СЭ
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