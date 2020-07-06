Агент нападающего "Авеша" Мердада Мохаммади прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются "Уфа" и "Рубин".
"Не могу назвать клубы, но да, у него есть предложения от российских клубов. Тем не менее мы также говорим с клубами из других европейских стран. В конце сезона мы учтем всю ситуацию, а потом примем лучшее решение", - цитирует Мохаммади Sport24.
В нынешнем сезоне 26-летний футболист забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 27 матчах. Его контракт с клубом действует до 2022 года.
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,6 миллиона евро.
Агент Мохаммади прокомментировал информацию об интересе "Рубина" и "Уфы" к игроку
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