Агент Мохаммади прокомментировал информацию об интересе "Рубина" и "Уфы" к игроку

Агент нападающего "Авеша" Мердада Мохаммади прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются "Уфа" и "Рубин".

"Не могу назвать клубы, но да, у него есть предложения от российских клубов. Тем не менее мы также говорим с клубами из других европейских стран. В конце сезона мы учтем всю ситуацию, а потом примем лучшее решение", - цитирует Мохаммади Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 27 матчах. Его контракт с клубом действует до 2022 года.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,6 миллиона евро.


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Теги: Рубин Уфа
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