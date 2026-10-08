Предстоящий тур пропустят Матвей Бардачев из "Факела", Георгий Мелкадзе из "Ахмата", Матеус Рейс из ЦСКА и Икер Посо из "Родины". Также дисквалифицированы тренеры Александр Дутов из "Рубина" и Андрей Горбанец из московского "Динамо".
Десятый тур Российской Премьер-Лиги стартует завтра, 9 октября. В первом матче встретятся "Ростов" и тольяттинский "Акрон".
На данный момент в чемпионате лидирует "Краснодар", набрав 21 очко в девяти встречах.
4 футболиста и 2 тренера пропустят 10-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
Пресс-служба РПЛ сообщила, кто пропустит 10-й тур чемпионата из-за красных карточек.
Фото: РПЛ