"Спартак" подтвердил увольнение Цорна

Томас Цорн покидает «Спартак»



Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора.



Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/6ZUCdcSI5A — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 7, 2020

Ранее ряд источников сообщили, что совет директоров клуба принял решение об увольнении Цорна."Спартак" поблагодарил функционера за проделанную работу и пожелал ему успехов.Также сообщалось, что работу в "Спартаке" продолжит главный тренер Доменико Тедеско. Инициатором приглашения Тедеско в "Спартак" был Цорн.