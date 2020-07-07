- Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на эту должность, он вне сомнения был готов, но с ним нужно было поговорить. Володя Маминов тоже мог хорошо работать, но оказался вне команды. Штоффельхаус был профессионалом, но у нас были разногласия. По Фарфану они были, а когда я его увидел - поменял решение. Но и привозить его без моего ведома было неправильно, - сказал Семин в эфире Матч ТВ.
Напомним, что руководство "железнодорожников" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Соглашение истекло 31 мая. После ухода специалиста команду возглавил сербский тренер Марко Николич.
Отметим, что в четырёх матчах под руководством Николича "Локомотив" дважды победил и дважды сыграл вничью в чемпионате России. Команда по-прежнему сохраняет второе место в таблице, имея в активе 49 очков.
Семин: я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на должность спортивного директора
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что он предлагал Бориса Ротенберга на должность спортивного директора клуба.
Фото: Getty Images
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