1 очко в 3 матчах - провал. "Краснодар" говорит Лиге Чемпионов "До свидания"?

Да, "Краснодар" вполне мог иметь на своем счету победу над "Ростовом" и более приятный исход матча с "Зенита". Но временами неплохо играть и выдавать мощные отрезки, как мы убедились, не означает набирать максимум возможных очков. Игра в Казани дала старт самому напряженному для "быков" этапу сезона - она стала первой из 5 встреч, которые компактно уложатся в 14 дней. Шанс на успех был весьма неплохой, ведь в соперниках были уже не клубы из топ-5, а скромный "Рубин". Но воспользоваться им "Краснодар" не смог. По итогам встречи так сразу и не скажешь, кто претендует на Лигу Чемпионов, а кто убегает подальше от зоны вылета.
В числе первых вскрылись проблемы "Краснодара" с составом. Петров оказался дисквалифицированным, а способные его заменить Стоцкий, Спайич и Камболов травмированы. Играть на правом фланге обороны пришлось Мартыновичу. А на позиции центрфорварда был вынужден действовать Вандерсон - Берг пропускал игру из-за перебора желтых карточек, а Ари продолжает восстанавливаться после повреждения. Можно смело сказать, что фактически команда Мусаева играла без нападающих.
При этом в составе "Рубина" с большим желанием бегал по полю не пригодившийся "быкам" Игнатьев. Иван хоть и вновь не забил, но нанес больше всех ударов, и большинство из них попали в створ. Справедливости ради отметим, что его неточные попытки были более опасными, чем точные. Но глобально это ничего не меняет - в атаке у "Краснодара" настоящего форварда не было, а у "Рубина" он был. И в забитом Макаровым мяче Игнатьев на самом деле играет важную роль. Об этом чуть ниже.
Другое интересное и важное для результата игры пересечение игроков и клубов связано с Сорокиным. Егор впервые после возобновления чемпионата вернулся в основу и занял привычное для себя место в центре обороны. Действовал он в целом неплохо, но оказался главным действующим лицом в ключевом эпизоде матча против своей бывшей команды. Он не успел качественно накрыть удар Макарова и лишь подправил мяч в собственные ворота.
Хочу обратить особое внимание на то, что с самого начала голевого момента Сорокин располагается неправильно.
Идет позиционная атака "Рубина". Егор вслед за Игнатьевым (вот она та самая не очень заметная роль Ивана) смещается к Кайо и оставляет слева одного Рамиреса против Уремовича и Макарова. Следует отличная длинная передача от Абильдгора в свободную зону -> Рамирес резонно бежит опекать Уремовича -> Макаров остается один, и Сорокин не успевает должным образом заблокировать его удар.
Показательно, что в нападении у "Краснодара" самые интересные моменты связаны с левым защитником. Были, конечно, попытки пробить и создать гол у Вандерсона и Шапи, но именно Рамирес был единственным, кто делал что-то стильное и запоминающееся. В первом тайме он ворвался в штрафную и отдал под удар Уткину, который замешкался и упустил шанс. Во втором тайме эквадорец в похожей ситуации бил уже сам - "Рубин" спас Дюпин.
Из положительного можно отметить, что сегодня наконец-то не прошли впустую замены Мусаева. Во встречах с "Ростовом" и "Зенитом" выходившие со скамейки футболисты проявляли себя не очень здорово. В матче с "Рубином" благодаря стараниям Фернандеша было несколько иначе. Португалец улучшил игру "Краснодара" и за отведенные ему полчаса сыграл ярче, чем Вандерсон, Шапи, Кабелла и Уткин. Впрочем, для ответного гола усилий Ману было мало.
И ведь Мусаеву даже не сослаться на судей и на VAR, как он это сделал после упущенной победы над "Ростовом". Наоборот, в Казани решения принимались в пользу его команды.
Разберем момент на 19-й минуте. После подачи с углового основное внимание забирает на себя не забивший с метра в пустой угол Абильдгор. Но не менее важна в этом эпизоде борьба Уремовича и Газинского. Повторы не оставляют сомнений - игрок "Краснодара" откровенно держит рукой за майку игрока "Рубина" и мешает ему добраться до мяча. Но ни главный судья Васильев, ни его видеоассистенты Казарцев и Чельцов не фиксируют нарушения правил, что представляется, как минимум, странным.
После этого неоднозначного решения арбитра как не вспомнить, что казанский клуб остается единственным в текущем чемпионате, который еще ни разу не бил пенальти. Был этим вечером еще один видеопросмотр. И он тоже завершился не в пользу "Рубина". На 77-й минуте арбитры зафиксировали офсайд у Маркова и отменили гол. Если бы в трансляциях РПЛ была такая же графика, как, например, в чемпионате Португалии, то все было бы понятно до сантиметров. Но у нас повторы такие, что однозначно ничего по ним не скажешь.
С текущей игрой и с текущими результатами "Краснодару" будет очень сложно претендовать на попадание в Лигу Чемпионов. Да, у него есть матч в запасе, но он лишь добавляет нагрузки в и без того непростой график. Да и "Динамо" соперник не самый слабый. При этом конкуренты "быков" на данный момент играют не хуже. ЦСКА так и вовсе почувствовал уверенность и набрал отличный ход.
После поражения в Казани Мусаев сказал следующее - "Такие матчи, когда на кону Лига чемпионов, нужно вырывать и без моментов, без игры, просто нужно играть на характере". И поспорить с ним трудно. Его команде не хватает лидера, мужика, который может взбодрить всех на поле. И нет никакого шанса, что в оставшихся четырех матчах он появится.
Фото: Официальный сайт ФК "Краснодар", Официальный сайт ФК "Рубин", официальный твиттер ФК "Краснодар", скриншоты трансляции Матч ТВ
1 очко в 3 матчах - провал. "Краснодар" говорит Лиге Чемпионов "До свидания"?
Единственная победа "быков" после возобновления сезона - техническая над "Оренбургом". Даже с учетом матча в запасе лигочемпионские перспективы команды Мусаева выглядят сомнительными.
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