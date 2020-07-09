Какое место займет "Краснодар" по итогам чемпионата?

2 3 4 5





1 очко в 3 матчах - провал. "Краснодар" говорит Лиге Чемпионов "До свидания"?

Единственная победа "быков" после возобновления сезона - техническая над "Оренбургом". Даже с учетом матча в запасе лигочемпионские перспективы команды Мусаева выглядят сомнительными.