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Кисляк назвал лучшего нападающего РПЛ. Это не футболист ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего нападающего РПЛ за последние годы.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кисляка, Кордоба - лучший нападающий РПЛ сейчас и за последние годы.

- Если судить объективно, стоит признать, что Кордоба действительно лучший нападающий РПЛ как в последние годы, так и сейчас.

Мы готовились к матчу против него, знали, как "Краснодар" использует его сильные стороны. Но в нашей игре решающую роль сыграло его индивидуальное мастерство, - цитирует Кисляка "Матч ТВ".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4, форвард "быков" Джон Кордоба в той встрече отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне колумбиец провел за южан во всех турнирах 12 матчей и записал в свой актив шесть забитых мячей и одну результативную передачу.

Напомним, что Кордоба становился лучшим бомбардиром чемпионата России и Кубка России по итогам прошлого сезона, также он признавался лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/26.

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