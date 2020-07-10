Назаров ранее связал чемпионство "Зенита" с тем, что в Петербурге родился президент РФ Владимир Путин.
"Доживем до 19 июля, посмотрим, что он скажет тогда! Это несолидно и нечистоплотно. Назаров не один болельщик "Спартака", их много, как и нас, зенитовцев. Но у нас есть противостояние, которое решится 19 июля. Посмотрим, кто прав, а кто нет", - цитирует Боярского Sport24.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы над "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ. Команда Сергея Семака второй раз подряд и шестой раз в истории выиграла чемпионский титул.
"Зенит" и "Спартак" 19 июля встретятся в полуфинале Кубка России. Встреча состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
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Боярский ответил Назарову на слова о том, что "Зенит" стал чемпионом по приказу Путина
Актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский ответил болельщику "Спартака", известному актеру Дмитрию Назарову.
Фото: Lenta.ru
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