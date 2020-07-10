"Сейчас все предъявляют судьям, а надо Колошину. Это он отвечает за ВАР и из-за него арбитры ничего не понимают. А не понимают, потому что им ничего не объясняют. Могу сказать, что по работе ВАР — это самый поганый тур в этом сезоне", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы, cвязанной с пандемией коронавируса. Командам осталось провести по три тура.
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Арбитр Федотов: по работе ВАР - это самый поганый тур в этом сезоне
Cудья Игорь Федотов высказался о работе системы ВАР в чемпионате России.
Фото: © ФК "Арсенал" Тула
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