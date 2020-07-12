"Локомотив" в 28-м туре чемпионата России сыграл вничью с "Уфой". Встреча завершилась со счетом 1:1.
"О завершении карьеры из-за травмы не задумывался. Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал", - цитирует Фарфана пресс-служба "Локомотива".
Фарфан сыграл впервые с июня 2019 года.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 28 турах 51 очко. Железнодорожникам в нынешнем сезоне осталось провести две игры - против ЦСКА (дома) и "Урала" (в гостях).
Фарфан: о завершении карьеры из-за травмы не задумывался. Я человек-боец
Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал, что не думает о завершении карьеры.
РПЛ
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