Напомним, что в матче прошедшего тура команда Мусаева победила "Урал" (3:0).
- Команде осталось провести три непростых игры, но все в ее руках. Главное — не терять очки, как это было в предыдущих турах, и бережней относиться к своим голевым моментам. По игре "Краснодар" выглядит фаворитом в борьбе за второе место, но часто клубу не хватает характера, чтобы довести начатое до конца, - приводят слова Силкина "Известия".
После 28 туров "Краснодар" занимает третье место, опережая ЦСКА на одно очко. Кроме того у быков остаётся одна игра в запасе.
В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Крыльями Советов".
Силкин: "Краснодару" не хватает характера
Экс-наставник московского "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением по поводу шансов "Краснодара" на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Фото: ТАСС
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