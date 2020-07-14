"Такого желания нет. Ситуация — грязная и во многом созданная искусственно.
Думаю, уже всем всё ясно. У меня нет никаких проблем с болельщиками, всегда общался с ними напрямую, поддерживаю связь со многими спартаковскими фан-движениями", - цитирует Глушакова "СЭ".
Встреча между "Спартаком" и "Ахматом" начнется на "Открытие Арене" сегодня, 15 июля, в 18:00 мск.
Глушаков был капитаном и одним из лидеров "Спартака", ставшего чемпионом России в 2017 году.
Глушаков ответил, хочет ли отомстить фанатам "Спартака"
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков перед матчем 29-го тура РПЛ против "Спартака" ответил на вопрос, хочет ли он отомстить травившим его фанатам красно-белых.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
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