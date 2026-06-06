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Голкипер "ПСЖ" Сафонов обратился к Андреевой после её исторической победы на "Ролан Гаррос"

Вратарь "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос" прямо со сцены премии "Муз-ТВ".
Фото: Getty Images
Голкипер обратился к зрителям во время церемонии и предложил поддержать российскую теннисистку, которая незадолго до этого выиграла финал Открытого чемпионата Франции.

- Хочу попросить вас поздравить нашу соотечественницу, Мирру Андрееву, которая буквально час назад выиграла турнир "Большого шлема" в Париже - "Ролан Гаррос". Браво, Мирра, - сказал Сафонов.

В решающем матче турнира Андреева уверенно взяла верх над польской теннисисткой Майей Хвалиньской, отдав сопернице всего пять геймов - 6:3, 6:2. Благодаря этому успеху россиянка стала самой молодой чемпионкой парижского турнира за последние 34 года. Кроме того, Андреева стала первой россиянкой с 2014 года, которая выиграла "Ролан Гаррос".

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