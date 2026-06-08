Перес выиграл выборы в "Реале" - ранее он обещал подписать мировую звезду

Флорентино Перес официально сохранил пост президента мадридского " Реала ".

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79-летний функционер опередил своего соперника Энрике Рикельме и был переизбран на новый срок. Для многолетнего руководителя мадридского гранда это уже восьмая победа на президентских выборах.



В ходе предвыборной кампании Перес сделал ряд громких заявлений относительно будущего клуба. В частности, он говорил о приглашении Жозе Моуринью на пост главного тренера, а также анонсировал подписание защитников Ибраима Конате и Дензела Думфриса.



Кроме того, президент обещал усилить состав футболистом мирового уровня, на трансфер которого может быть потрачено около 150 миллионов евро.