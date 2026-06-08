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Ямаль рассказал, что сделает в случае победы на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, какое необычное обещание дал себе на случай победы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
18-летний футболист признался, что готов кардинально изменить свой внешний вид, если испанцы завоюют главный футбольный трофей.

- Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что отращу бороду и усы на три недели, - приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Сборная Испании начнёт выступление на мировом первенстве матчем против Кабо-Верде. Также соперниками команды по группе станут Саудовская Аравия и Уругвай.

Последний раз испанцы выигрывали чемпионат мира в 2010 году.

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