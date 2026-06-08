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Моуринью ответил, возглавит ли он "Реал"

Жозе Моуринью подтвердил, что в ближайшее время вновь возглавит мадридский "Реал".
Фото: Getty Images
Ранее Перес заявлял, что в случае переизбрания намерен вернуть Моуринью на пост главного тренера "сливочных". После завершения голосования Моуринью фактически подтвердил своё назначение.

- Да, конечно, я буду тренером "Реала", - приводит слова Моуринью Madrid Universal.

Для Моуринью это станет вторым периодом работы в столичном клубе. Впервые он тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год.

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