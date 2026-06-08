"Это шокирующий момент для нас всех". В сборной Дании сделали заявление после инцидента с Эриксеном

Рулевой сборной Дании Брайан Ример прокомментировал инцидент с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского поединка против Украины.

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- Это шокирующий момент для нас всех. Самым важным, конечно, было то, что мы получили отчёт о состоянии Кристиана. Доктор Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен чувствует себя хорошо, он справился с этой ситуацией. Это было самым важным, - рассказал тренер в эфире TV2.

Наставник признался, что произошедшее стало серьёзным потрясением для всей команды. По его словам, после инцидента главным было как можно быстрее получить информацию о состоянии футболиста.Напомним, встреча Дании и Украины была прервана после того, как Эриксен потерял сознание во втором тайме. Позднее организаторы приняли решение не доигрывать матч.Для датчанина это уже второй серьёзный инцидент за карьеру. Летом 2021 года у него произошла остановка сердца во время матча чемпионата Европы против Финляндии. После этого футболисту был установлен кардиостимулятор.