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"Это шокирующий момент для нас всех". В сборной Дании сделали заявление после инцидента с Эриксеном
Сегодня, 04:06
Рулевой сборной Дании Брайан Ример прокомментировал инцидент с Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского поединка против Украины.
Фото: Getty Images
Наставник признался, что произошедшее стало серьёзным потрясением для всей команды. По его словам, после инцидента главным было как можно быстрее получить информацию о состоянии футболиста.
- Это шокирующий момент для нас всех. Самым важным, конечно, было то, что мы получили отчёт о состоянии Кристиана. Доктор Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен чувствует себя хорошо, он справился с этой ситуацией. Это было самым важным, - рассказал тренер в эфире TV2.
Напомним, встреча Дании и Украины была прервана после того, как Эриксен потерял сознание во втором тайме. Позднее организаторы приняли решение не доигрывать матч.
Для датчанина это уже второй серьёзный инцидент за карьеру. Летом 2021 года у него произошла остановка сердца во время матча чемпионата Европы против Финляндии. После этого футболисту был установлен кардиостимулятор.
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Кристиан Эриксен
Сборная Дании
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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