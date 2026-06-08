Стала известна позиция "ПСЖ" по Витинье и Невешу



Полузащитники "ПСЖ" Витинья и Жоау Невеш не покинут французский клуб в ближайшее трансферное окно, несмотря на слухи об интересе со стороны мадридского " Реала ".

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Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, руководство парижан считает обоих португальцев ключевыми фигурами команды и не намерено рассматривать предложения по их продаже. По данным источника, в клубе даже не готовы обсуждать возможную стоимость футболистов. Отмечается, что Витинья и Невеш входят в число игроков, вокруг которых строится долгосрочный проект действующих победителей Лиги чемпионов.



По данным Transfermarkt, Витинья и Жоау Невеш входят в число самых дорогих футболистов мира.