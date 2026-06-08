Дембеле указал Мбаппе на важный недостаток - L'Equipe

В сборной Франции Усман Дембеле призывает Килиана Мбаппе активнее участвовать в оборонительных действиях команды.

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Об этом сообщает L’Equipe. Вингер "ПСЖ" неоднократно обращал внимание капитана французской сборной на необходимость большего объёма работы без мяча. Замечания Дембеле звучали как в шутливой форме, так и вполне серьёзно.



Отмечается, что между футболистами сложились отличные отношения. Во время сборов национальной команды они много общаются, а сам Мбаппе неоднократно говорил своему окружению, что Дембеле сыграл важную роль в его успехах в составе сборной Франции.