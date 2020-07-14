- "Ахмат" после перерыва хорошо играет на выезде, для "Спартака" все пока складывается неудачно. Главная цель теперь - Кубок. Вероятно, Тедеско вновь проведет ротацию, - цитирует Бубнова Sportbox.
Игра пройдет сегодня, старт в 18.00 по мск. В случае, если грозненцы одержат победу, они обойдут москвичей в турнирной таблице. У "Спартака" - 11-е место и 33 очка, у "Ахмата" - 31 балл и 13-я строчка.
Игра первого круга завершилась победой красно-белых со счетом 3:1.
Бубнов считает, что "Спартак" проиграет "Ахмату"
Бывший игрок "Спартака", футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче "Спартака" и "Ахмата" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!