На Тикнизяна претендуют четыре европейских клуба - источник

Защитник "Црвены Звезды" Наир Тикнизян может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Фото: ФК "Црвена Звезда"

По информации журналиста Экрема Конура, сразу несколько европейских команд следят за ситуацией вокруг футболиста. Сообщается, что интерес к игроку проявляют итальянский "Комо", нидерландский "Аякс", французский "Ланс" и греческий "Олимпиакос".



Тикнизян перебрался в Сербию летом прошлого года. В завершившемся сезоне он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и семью голевыми передачами. Контракт футболиста с "Црвеной Звездой" рассчитан до лета 2028 года.