"Управлять главной командой в стране - это круто". Аршавин - о желании стать президентом "Зенита"

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, видит ли он себя на руководящей должности в клубе из Санкт-Петербурга.
Фото: СЭ
- До завершения карьеры тогда оставалось 14-15 лет, но мне уже тогда хотелось быть президентом "Зенита", потому что это очень статусно. Я люблю футбол, а управлять главной командой в Петербурге (а сейчас уже и в стране) - это круто и это интересно.

В принципе, у меня такое же отношение к должности спортивного директора. Если это случится, я буду этому рад, - цитирует Аршавина Фонтанка.

Также экс-футболист рассказал, что сейчас у него две основные работы. Аршавин является экспертом на спортивном телеканале, а также имеет должность в "Зените" - "советник президента". Андрей рассказал, что посещает матчи молодежной и второй команд и делится соображениями по поводу их игры.

Аршавин большую часть своей игровой карьеры провел в "Зените". В 2008 году он перешёл в лондонский "Арсенал" и провёл за него пять сезонов, возвращаясь на один год в качестве арендованного игрока в петербургский клуб. Впоследствии Аршавин вернулся в "Зенит", а карьеру заканчивал в казахстанском "Кайрате".


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Теги: Аршавин Зенит
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