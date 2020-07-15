В нынешнем сезоне "Спартак" сменил главного тренера и гендиректора. Несмотря на это, москвичи быстро выпали из гонки за чемпионство, а теперь уже имеют небольшие шансы, чтобы завоевать путёвку в еврокубки. В то же время клуб вышел в полуфинал Кубка России, там "Спартак" сыграет с "Зенитом".
"Я бы хотел видеть "Спартак" в лидирующей группе, а не там, где сейчас команда находится. Все же говорили, что проблемы будут! И до начала сезона, и после трансферной политики. Всё, что говорили, оказалось правдой. "Спартаку" даже нечем ответить. Ответить можно только победами, но этого нет.
Газизов? Федун самый главный, он молодец. А все остальные, кого нанимают, это уже все на их совести. На кого сделает ставку Газизов, на какого тренера? Я не знаю, и какая трансферная политика будет", - цитирует Быстрова Sport24.
Быстров: "Спартак" может ответить только победами, но этого нет
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о проблемах красно-белых.
Фото: ТАСС
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