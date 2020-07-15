Два миллиона рублей выплатил "Локомотив", а ещё миллион рублей - агент футболиста, утверждает РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники.
Также вдова Самохвалова была принята на работу в "Локомотив". Ей назначили зарплату в размере 50% от размера оплаты труда мужа.
Ранее известный блогер Евгений "Красава" Савин снял сюжет о Самохвалове. В нём мать футболиста заявила, что просила клуб помочь с жильём для вдовы и сына игрока, но гендиректор "Локо" Василий Кикнадзе отклонил просьбу.
Источник: семья умершего игрока "Локомотива" Самохвалова получила 3 млн рублей
Семья футболиста "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, скончавшегося во время пробежки, получила 3 млн рублей в качестве компенсации.
Фото: Sportbox
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