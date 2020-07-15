Слухи о назначении Бердыева на пост главного тренера москвичей появились после того, как некоторые СМИ сообщили о встрече нового гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова с тренером. Встреча якобы состоялась после поражения "Спартака" от "Сочи" (0:1).
Сам Газизов опроверг слухи о беседе с Бердыевым.
"Спартак» пробил дно при Цорне, а Бердыев сильный тренер, способный все исправить. В "Спартаке" он бы не вылезал из базы. Там есть всё, что он ценит – развёрнутая клубная система – дубль, "Спартак-2", академия. Он же ещё в "Рубине" мечтал о такой пирамиде. Думается, Бердыев наладил бы всю систему в "Спартаке". Дисциплину бы навёл", - приводит слова Сафонова телеканал "Новый век".
Агент Сафонов: "Спартак" пробил дно при Цорне, а Бердыев способен всё исправить
Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном приходе Курбана Бердыева в московский "Спартак".
Фото: ТАСС
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