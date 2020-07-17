Причинами такого решения являются его возраст (в октябре будет 36 лет), статус легионера и высокая зарплата. Кроме того, около года Фарфан восстанавливался от тяжёлой травмы колена, пропустив фактически весь сезон.
Напомним, что игрок пропустил 13 месяцев. В матче 28-го тура с "Уфой" (1:1) игрок вернулся на поле и забил гол. Действующий контракт Фарфана истекает после текущего сезона.
За три года перуанец сыграл в составе "железнодорожников" 50 матчей в РПЛ, забил 20 голов и отдал восемь голевых передач.
Источник: Metaratings
Источник: "Локомотив" не будет продлевать контракт с Фарфаном
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан покинет команду по окончании контракта.
Фото: Чемпионат
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