В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1, второй тайм).
"Иванов должен был ставить пенальти в ворота "Зенита". Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Победитель этой пары в финале встретится с "Химками". Встреча пройдет в Екатеринбурге 25 июля.
Арбитр Федотов: судья должен быть назначить пенальти в ворота "Зенита" за фол на Соболеве
Арбитр Игорь Федотов высказал мнение, что арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита".
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