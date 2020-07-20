Как сообщает журналист Rai Sport Чиро Венерато, один из агентов предложил неаполитанцам Влашича.
"Один из агентов предложил "Наполи" Влашича - техниччного 22-летнего полузащитника. Его цена - 15 млн евро, зарплата игрока - 1,5 млн евро в год", - написал журналист.
Предполагается, что Влашич в "Наполи" может заменить Аллана. Он должен покинуть команду летом.
В текущем сезоне Влашич провёл за ЦСКА 37 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.
Агент предложил Влашича "Наполи"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в "Наполи".
Фото: РИА "Новости"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!