"Вы пьёте радость с привкусом стыда". Актёр Назаров обратился к "Зениту"

Известный актёр и болельщик "Спартака
" Дмитрий Назаров после матча 1/2 финала Кубка России с "Зенитом
" (1:2) обратился в стихах к питерскому клубу.
Назаров пристыдил питерцев. Полуфинальный матч запомнился неоднозначным судейством. В частности, арбитр не стал пересматривать грубый фол полузащитника "Зенита
" Магомеда Оздоева, который мог привести к красной карточке. Также судья проигнорировал падение форварда "Спартака
" Александра Соболева в чужой штрафной.
В финале турнира "Зенит" сыграет с "Химками". Подмосковный клуб обыграл "Урал
" со счётом 3:1.
"Зенит" уже также гарантировал себе чемпионский титул в РПЛ.