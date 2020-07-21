Мурзагулов: "Уфа" продаст 3-4 игроков, мы вышли за рамки бюджета

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, что клуб будет вынужден компенсировать финансовые потери за счет продаж футболистов.

Фото: БСТ