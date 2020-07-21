"Безусловно, в этом году трех-четырех игроков мы продадим, потому что год был непростым и за рамки бюджета мы вышли", - цитирует Мурзагулова ТАСС.
Также глава клуба отметил, что "Уфа" не имеем права просить дополнительных средств у спонсоров из-за наличия с ними жестких договоренностей.
Ранее "Уфу" команду генеральный директор Шамиль Газизов, перешедший в "Спартак". В СМИ сообщается об интересе красно-белых к полузащитнику Остону Урунову. Еще один ликвидный актив "Уфы" - хавбек Даниил Фомин.
Мурзагулов: "Уфа" продаст 3-4 игроков, мы вышли за рамки бюджета
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, что клуб будет вынужден компенсировать финансовые потери за счет продаж футболистов.
Фото: БСТ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!