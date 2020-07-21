Гендиректор "Рубина" оценил подписание Деспотовича

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отметил преимущества новичка команды Джордже Деспотовича, сегодня официально представленного в качестве игрока казанцев.

Фото: ФК "Рубин"

Сайманов назвал серба качественным нападающим и отметил, что он уже адаптирован к Российской Премьер-Лиге.



"Я думаю, ему не понадобится много времени, чтобы влиться в команду и начать забивать.



Мы очень, рады что он теперь часть нашей команды и уже с начала следующего сезона сможет нам помочь, усилить атакующую линию", - цитирует Сайманова пресс-служба "Рубина".



В сезоне 2019/20 Деспотович выступал за "Оренбург". В 20 матчах он забил 8 мячей, но не стал продлевать контракт, закончившийся 31 мая. "Оренбург" по итогам сезона вылетел из РПЛ.