Сайманов назвал серба качественным нападающим и отметил, что он уже адаптирован к Российской Премьер-Лиге.
"Я думаю, ему не понадобится много времени, чтобы влиться в команду и начать забивать.
Мы очень, рады что он теперь часть нашей команды и уже с начала следующего сезона сможет нам помочь, усилить атакующую линию", - цитирует Сайманова пресс-служба "Рубина".
В сезоне 2019/20 Деспотович выступал за "Оренбург". В 20 матчах он забил 8 мячей, но не стал продлевать контракт, закончившийся 31 мая. "Оренбург" по итогам сезона вылетел из РПЛ.
Гендиректор "Рубина" оценил подписание Деспотовича
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отметил преимущества новичка команды Джордже Деспотовича, сегодня официально представленного в качестве игрока казанцев.
Фото: ФК "Рубин"
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