Гендиректор "Рубина" оценил подписание Деспотовича

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отметил преимущества новичка команды Джордже Деспотовича, сегодня официально представленного в качестве игрока казанцев.
Фото: ФК "Рубин"
Сайманов назвал серба качественным нападающим и отметил, что он уже адаптирован к Российской Премьер-Лиге.

"Я думаю, ему не понадобится много времени, чтобы влиться в команду и начать забивать.

Мы очень, рады что он теперь часть нашей команды и уже с начала следующего сезона сможет нам помочь, усилить атакующую линию", - цитирует Сайманова пресс-служба "Рубина".

В сезоне 2019/20 Деспотович выступал за "Оренбург". В 20 матчах он забил 8 мячей, но не стал продлевать контракт, закончившийся 31 мая. "Оренбург" по итогам сезона вылетел из РПЛ.


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Теги: Рубин Сайманов Деспотович
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