Руководство "железнодорожников" обсуждало возможность подписания игрока сборной России, но отказалось от этой идеи из-за возраста Жиркова, сообщает журналист Metaratings Иван Карпов. 20 августа обладателю Кубка УЕФА 2005 года исполнится 37 лет.
"Локомотив" рассчитывает продлить контракт с основным левым защитником Мацеем Рыбусем, однако пока 30-летний поляк не согласен на предложенный клубом однолетний контракт, он хочет получить более длительное соглашение.
"Локомотив" отказался от подписания Жиркова из-за его возраста
"Локомотив" не планирует подписывать футболиста "Зенита" Юрия Жиркова, который пока не договорился о новом контракте с клубом из Санкт-Петербурга.
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
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