По мнению Нигматуллина, встреча завершится вничью.
"Это матч, в принципе, уже ничего не решающий. Единственная его цель — уйти с этого сезона в хорошем настроении, особенно "Спартаку" после серии неважных результатов. Но, на мой взгляд, в этой игре будет ничья — 1:1. Никто из команд не наиграет на победу", - цитирует Нигматуллина "Татар-информ".
Матч "Рубин" - "Спартак" пройдет сегодня в Казани и начнется в 19:00 мск.
"Спартак" под руководством Доменико Тедеско идет на 9-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Рубин", возглавляемый Леонидом Слуцким, занимает 10-е место. В активе казанцев 35 баллов.
Нигматуллин - о матче "Рубин" - "Спартак": никто из команд не наиграет на победу
Бывший голкипер московского "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Спартаком".
Фото: Goodiez
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