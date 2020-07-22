По неофициальным данным, команду мог простимулировать "Ростов".
Если ЦСКА потеряет очки с "Тамбовом", а "Ростов" одержит победу над "Зенитом", то подопечные Валерия Карпина займут 4-ю строчку и обойдут армейцев по дополнительным показателям.
Встречи последнего тура чемпионата стартуют в 19.00 по мск.
Источник: Sport24
СМИ: игрокам "Тамбова" пообещали двойные премиальные за победу над ЦСКА
В случае победы в матче 30-го тура РПЛ с ЦСКА, футболисты "Тамбова" получат двойные премиальные.
Фото: ФК "Тамбов"
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