"По Мишкичу мы сейчас контактируем с несколькими российскими клубами. Безусловно, Мишкич останется в РПЛ. Он покинет "Оренбург", - цитирует представителя футболиста Metaratings.ru.
В минувшем сезоне Мишкич принял участие в 22 матчах и записал на свой счет два гола. "Оренбург" по итогам сезона вылетел в ФНЛ, заняв последнее место в турнирной таблице.
Агент: Мишкич покинет "Оренбург" и перейдет в клуб РПЛ
Агент полузащитника "Оренбурга" Даниэля Мишкича Ромео Филипович сообщил, что 26-летний хорват покинут клуб.
ФК "Оренбург"
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