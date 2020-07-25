Слуцкий заподозрил судей в манипулировании игрой с помощью карточек

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о количестве показанных футболистам желтых карточек в матчах чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
"После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается жёлтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке ещё были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка. На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой лёгкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй жёлтой ничего смотреть не надо. Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Мы выделяемся в целом на фоне всех остальных лиг. Что, у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов.

Объясните! Потому что для меня как для тренера это повод задуматься об определённой стратегии. Судьи быстро сажают игроков на жёлтые карточки — это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет", - приводит слова Слуцкого "Спорт-экспресс".

Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. В минувшем сезоне "Рубин" занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.


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Теги: Слуцкий Рубин
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