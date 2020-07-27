Ранее он стал свободным агентом после того, как "Динамо" не стало продлевать с игроком контракт.
Как утверждает "Спорт-Экспресс", у Панченко есть предложения не только из России, но из Турции и даже США от одного из клубов MLS.
В минувшем сезоне Панченко провёл 22 матча и забил 2 мяча.
Источник: Панченко может продолжить карьеру в Турции или США
Бывший полузащитник московского "Динамо" Кирилл Панченко пока ещё не определился с новым клубом.
Фото: ТАСС
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