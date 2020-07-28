Итальянский клуб продолжает переговоры по трансферу 24-летнего хавбека. "Милан" готов включить в сделку Диего Лаксальта, а также Рикардо Родригеса, чтобы снизить финансовые запросы "Локомотива", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Вторую половину сезона Родригес провел в аренде в ПСВ.
Алексей Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
"Милан" предложил "Локомотиву" Родригеса в сделке по Миранчуку
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук нужен "Милану".
Фото: AFP
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