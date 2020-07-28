О месте проведения встречи пока не сообщается.
Групповые этапы турнира намечены на 16-17 сентября, 30 сентября-1 октября и 21-22 октября. Матчи 1/8 финала пройдут 20-21 февраля, 1/4 финала - 2-3 марта. Полуфиналы состоятся 21-22 апреля.
Напомним, обладателем трофея завершившегося сезона стал "Зенит". В финале петербуржцам удалось обыграть "Химки" со счетом 1:0. Таким образом, "Зенит" оформил золотой дубль, так как до этого в 26-м туре выиграл чемпионство в розыгрыше РПЛ.
Источник: РПЛ
Определена дата финала Кубка России будущего сезона
Финальный матч Кубка России сезона 2020/21 состоится 12 мая.
Фото: РИА Новости
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