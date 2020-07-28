- Команда находится в сложной ситуации: вылет из РПЛ, новые условия, у многих заканчиваются контракты. Не все игроки хотят оставаться. Понимание того, кто останется, пока ещё поверхностное. Мы в тяжёлой ситуации. Как команда мы не существуем. За оставшееся время нам надо сплотиться, - сказал Осинькин в эфире Матч ТВ.
27 июля "Крылья Советов" собрались на базе для начала подготовки к сезону ФНЛ. 24 футболиста самарской команды в ближайшие дни пройдут медицинский осмотр. Первую игру в ФНЛ "Крылья" проведут 2 августа с "Балтикой".
Андрей Талалаев возглавил самарский клуб за 6 туров до конца чемпионата. Под его руководством "Крылья" набрали 9 очков. Однако самарцы заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ, после чего Талалаев покинул команду.
Накануне губернатор Самарской области заявил, что руководство клуба может быть отправлено в отставку.
Осинькин: "Крылья" в тяжелой ситуации. Как команда мы не существуем
Новоиспеченный главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о положении дел в команде.
Фото: ФК "Чертаново"
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