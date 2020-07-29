- Какой-то конкретики пока не добавлю к тому, что обсуждалось. Мы смотрим достаточно прагматично на любые вопросы, связанные с приобретением наших игроков. Когда выгодно, мы отпускаем, когда невыгодно - нет. Остон тренируется сейчас с командой, никаких переходов пока не случилось, кроме тех, которые мы объявили, - цитирует Мурзагулова Sport24.
Ранее сообщалось, что 19-летний Остон Урунов перейдет в "Спартак" в конце текущей недели. Зарплата первого новичка московского клуба в летнее трансферное окно составит около 600 тысяч евро в год.
Остон Урунов провел за "Уфу" в минувшем сезоне РПЛ 10 матчей. Результативными действиями не отметился.
"Спартак" по итогам сезона 2019/20 занял 7-е место в чемпионате России, не попав в еврокубки. Также красно-белые уступили в полуфинале Кубка России будущему обладателю трофея "Зениту".
Мурзагулов: Урунов тренируется сейчас с командой, никаких переходов пока не случилось
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос, обращался ли "Спартак" в клуб по покупке полузащитника Остона Урунова.
Фото: yuz.uz
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