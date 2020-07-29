Ранее сообщалось, что 23-летний хавбек продолжит карьеру в "Динамо". Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Спартака".
"Учитывая, что Шамиль Газизов перешел в "Спартак", а у Дани еще три года контракта с "Уфой", соответственно, необходимо соблюсти паритет. Понятно, что никто насильно заставить не сможет. Плюс?минус предложения в одной плоскости. Пока в ожидании", - цитирует Маньякова "Р-Спорт".
Маньяков отметил, что у "Уфы" есть несколько предложений по продаже Фомина.
Фомин играет за "Уфу" с 2019 года, перейдя из "Нижнего Новгорода". В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 27 матчах.
"Уфа" заняла 9-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
Агент Фомина: никто насильно не заставит Даниила перейти в конкретный клуб
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника "Уфы" Даниила Фомина высказался о будущем футболиста.
Фото: Sports.ru
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