Кикнадзе: "Локомотив" будет абсолютно готов к сезону

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе уверен, что клуб будет готов к следующему сезону.
Фото: © ФК "Локомотив"
"Грядущие трансферы комментировать не буду, я никогда так не делаю. Мы находимся в трансферном окне, оно тяжелое. Из-за ковида очень многие решения приходится принимать на ходу, переигрывать. Идет напряженная работа, думаю, что "Локомотив" будет абсолютно готов к сезону", - цитирует Кикнадзе ТАСС.

"Локомотив" 29 июля объявил о подписании контракта с 18-летним полузащитником сборной Узбекистана Джасура Джалолиддинова.

"Локомотив" 7 августа сыграет в матче за Суперкубок России против "Зенита". Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

В минувшем сезоне чемпионата России железнодорожники заняли второе место в турнирной таблице и вышли в Лигу чемпионов. Новый сезон РПЛ начнется 8 августа.

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Теги: Кикнадзе Локомотив
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