В этот же день 47-летний Егоров был уволен с должности. Как сообщает источник, причиной этому является незакрытое уголовное дело, возбуждённое в отношении Егорова в Казахстане в период его работы в карагандинском "Шахтёре".
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Химки" заняли второе место в турнирной таблице и вышли в РПЛ. Также подмосковный клуб дошел до финала Кубка России, где проиграл "Зениту".
В чемпионате России "Химки" в первом туре встретятся с ЦСКА. Встреча пройдет 8 августа.
Metaratings.ru
Источник: "Химки" уволили спортивного директора через несколько часов после назначения
30 июля "Химки" сообщили, что новым спортивным директором клуба стал Сергей Егоров.
Фото: fckhimki.com
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