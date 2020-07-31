Представители игрока предложили Кузяева "Бернли", который по итогам минувшего сезона занял 10-е место в АПЛ. Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек ведет переговоры с "Валенсией".
В прошедшем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 18 матчей и сделал 2 ассиста. Его соглашение с петербургским клубом истекает 31 июля 2020 года.
Источник: Sport24
Кузяев был предложен "Бернли"
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в АПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!