Переговоры с бразильцами начал еще предыдущий генеральный директор красно-белых Томас Цорн. У "Спартака" появились сомнения, что игрок яляется наилучшим вариантом на данный момент.
Гуга сыграл в 25 матчах за "Атлетико" и сделал 4 результативных паса. Его соглашение с бразильским клубом рассчитано до 2023 года. Игрок выступает за "Атлетико Минейро" с 2019 года.
"Спартак" в минувшем сезоне РПЛ занял 7-е место. Первый матч будущего розыгрыша Премьер-лиги красно-белые сыграют с "Сочи" дома. Игра намечена на 9 августа.
Источник: "СЭ"
"Спартак" приостановил переговоры по переходу защитника "Атлетико Минейро" Гуги
"Спартак" заморозил переговоры по трансферу защитника "Атлетико Минейро" Гуги.
Фото: Global Look Press
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