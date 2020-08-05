Ранее было объявлено, что Урунов переходит в "Спартак" из "Уфы". Клуб из Башкирии приобрёл полузащитника зимой 2020 года. Тогда за него уфимцы заплатили около 200 тыс. евро. Теперь же "Спартак", по данным СМИ, заплатил "Уфе" порядка 2 млн евро за игрока.
В минувшем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 10 матчах.
"Не обсуждали с Уруновым переход в "Спартак". У него есть свои агенты. Мне приятно, что игрок сборной Узбекистана попал в такой клуб, как великий "Спартак". Надеемся, это принесёт пользу ему, а он — национальной команде", - цитирует Абрамова "Всё про спорт".
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал переход Урунова в "Спартак"
Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов поддержал новичка "Спартака" Остона Урунова.
Фото: Football Fun
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