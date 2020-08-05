"Сейчас есть несколько вариантов, обсуждаем. Скоро, надеюсь, ситуация решится.
Я предложил свою кандидатуру "Спартаку" и "Динамо"? Дыма без огня обычно не бывает, но иногда очень странно видеть, как информация нереальным образом меняется и искажается. Слухами земля полнится, привык к этому", - цитирует Глушакова "Спорт-экспресс".
Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, после чего подписал контракт с "Ахматом". Также футболист выступал за "Локомотив", СКА, и "Звезду". В его активе 57 матчей за сборную России.
В прошлом сезоне Глушаков провел 24 матча в чемпионате России и забил 4 гола. "Ахмат" занял 13-е место в турнирной таблице.
Глушаков отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Спартак"
Бывший полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков пока не определился со своим новым клубом.
Фото: © РИА Новости
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