Как стало известно «Чемпионату», Александр Коваленко успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Сочи». Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.
Контракт 21-летнего полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коваленко в 1,4 млн евро.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.
Ранее Коваленко играл за «Зенит», «Крылья Советов» и «Чертаново».
Экс-полузащитник "Зенита" прошел медосмотр перед переходом в "Сочи"
Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко близок к переходу в «Сочи».
Фото: ФК "Зенит"